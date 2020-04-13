Москва, , 12:04 — REGNUM Сегодня «затирается» и искажается не столько русский, сколько советский вклад в историю, и, к сожалению, нынешняя российская власть тоже в этом участвует, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 13 апреля, комментируя высказывания Дмитрия Рогозина.

Как сообщалось ранее, генеральный директор Роскосмоса (комментируя информацию о том, что Госдеп США на своей странице в Facebook отметил дату 12 апреля как «день первого полета человека в космос«, не указав имени Юрия Гагарина) заявил, что «попытки затереть русский след в мировой истории« лишают исторической памяти не Россию, а самих тех «заокеанских пакостников», которые эти попытки предпринимают.

«Руководителю Роскосмоса, как и нашему МИДу, не понравилось поздравление американского внешнеполитического ведомства с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин. Надо сказать, что и в такой постановке вопроса содержится некая фигура умолчания. Разве день космонавтики — это день триумфа только Юрия Гагарина, при всей к нему любви и уважении? Нет, конечно! Это день триумфа СССР, советской системы, социалистического строя, всего советского народа — вот о чём мы должны говорить! Но — не говорим. Сегодня «затирается» и искажается не столько русский, сколько советский вклад в историю, вклад огромный по охвату и великий по сути. К сожалению, нынешняя российская власть тоже в этом участвует.

А Госдепартамент США просто делает своё антироссийское дело, и ожидать от него чего-то другого — это ждать летом снега, а зимой жары.