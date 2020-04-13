Сеул, , 11:52 — REGNUM Республика Корея планирует направить в Соединённые Штаты 600 тысяч наборов для тестирования на наличие коронавирусной инфекции в организме. Об этом 13 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на южнокорейского чиновника.

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По словам собеседника агентства, южнокорейские компании ранее поставляли тестовые наборы в американские города, включая Лос-Анджелес, но это будет первый массовый заказ от федерального правительства США. Напомним, об оказании помощи президент США Дональд Трамп попросил лидера Республики Корея Мун Чжэ Ина в разговоре, который состоялся 25 марта.

Наборы для тестирования на коронавирус, которые были изготовлены двумя южнокорейскими компаниями, в Соединённые Штаты будут направлены завтра, 14 апреля. В Вашингтон их доставит грузовой самолёт Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США.

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Известно, что поставки будут оплачены правительством США. Кроме того, в ближайшее время в США будут направлены дополнительные 150 тыс. комплектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал в распоряжение США совместную российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса нового типа. Как заявил руководитель российской организации Кирилл Дмитриев, данные средства являются одними из лучших в мире и позволяют получать результаты анализов от 20 пациентов в час.