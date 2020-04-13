Джакарта, , 11:48 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поднял проблему обработки информации и данных по COVID-19, сообщает Sindonews.

«Я прошу, чтобы информация по COVID-19 была интегрирована», — заявил глава государства, открывая совещание в понедельник, 13 апреля 2020 года.

Президент Индонезии призвал министерства направлять всю полученную информацию целевой группе по противодействию COVID-19.

По словам главы государства, количество проведенных тестов, число положительных случаев заражения, число погибших, число выздоровевших в каждом регионе все эти данные должны быть зафиксированы, быть ясными и прозрачными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2020 года Индонезия и Китай отмечают 70-летие установления дипломатических отношений.

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