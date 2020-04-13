Киев, , 11:49 — REGNUM У депутата Верховной рады Украины Сергея Вельможного диагностировали двухстороннее воспаление лёгких. Об этом политик написал 13 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Прошёл компьютерную томографию лёгких. Результат — двухсторонняя пневмония. Нет слов, я подавлен…» — написал он.

Напомним, ранее у депутата и его сына был выявлен коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль сдали тест на коронавирус, поскольку раньше они контактировали с заразившимися депутатами Рады.

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