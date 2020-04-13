* ИГИЛ — запрещённая в России организация

13 апреля 2020 | Время чтения 10 мин

Станислав Стремидловский, , 11:44 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Католический мир празднует Пасху Христову. Поздравляем!

С пасхальным посланием Граду и всему миру обратился папа Римский Франциск, передает Vatican News (Ватикан). «Сегодня во всем мире вновь раздается возвещение Церкви: «Иисус Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!», — сказал понтифик. — Подобно новому пламени, эта Благая Весть зажглась в ночи: в ночи мира, уже стоявшего перед эпохальными вызовами и угнетенного пандемией, которая подвергает тяжкому испытанию нашу большую человеческую семью. В эту ночь снова зазвучал голос Церкви: «Воскрес Христос, моя надежда!» (Пасхальная секвенция)». Сегодня, продолжил папа, «моя мысль обращена прежде всего к тем, кого непосредственно затронул коронавирус: к больным, к умершим и их родным, оплакивающим кончину близких, с которыми порой даже не удалось попрощаться в последний раз. Господь жизни да примет усопших к Себе в Свое Царство, да подаст утешение и надежду тем, кто еще терпит испытания, особенно пожилым и одиноким людям. Да не лишит Он Своего утешения и необходимой помощи тех, кто находится в ситуации особенной уязвимости, например, кто работает в лечебных учреждениях, кто живет в казармах или в тюрьмах. Для многих это будет Пасха одиночества, которая проходит посреди траура и множества неудобств, созданных пандемией, физическими страданиями и экономическими проблемами… В эти недели жизнь миллионов людей внезапно изменилась. Для многих пребывание дома стало поводом для размышлений, для того, чтобы остановить бешеный ритм жизни, чтобы побыть со своими близкими и насладиться их компанией. Однако для многих это также время беспокойства о будущем, которое представляется неопределенным, о риске потерять работу, о других последствиях, которые несет с собой нынешний кризис. Я призываю тех, на ком лежит политическая ответственность, к активным действиям в пользу общего блага граждан, к предоставлению средств и необходимых инструментов, чтобы все могли вести достойную жизнь, призываю содействовать, когда позволят обстоятельства, возвращению к обычной повседневной деятельности».

В сирийской долине Оронто неподалеку от Идлиба до сих пор живут сотни христиан вместе с двумя францисканскими священниками, которые опекают местную общину, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Военный конфликт в этом регионе затих, как из-за мер предосторожности, принятых различными вовлеченными сторонами, чтобы избежать заражения коронавирусом, так и — прежде всего — из-за соглашения о прекращении огня, заключенного в начале марта между Россией и Турцией. Турки и русские договорились совместно патрулировать шоссе М-4 — стратегическую коммуникацию, все еще контролируемую джихадистами. Накануне Пасхи францисканцы обратились с просьбо о помощи к итальянской ассоциацией Aiutiamo la Syria, чтобы жители долины Оронты помнили, что «Христос воскрес и для них, и они не оставлены Вселенской церковью». Это касается около 210 семей (600 человек), которые «принадлежат Католической, Армянской апостольской и Греческой православной церквам».

Terrasanta.net (Милан, Италия) рассуждает о том, способна ли пандемия коронавируса сыграть на руку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Распространение вируса по всему миру в целом и на Ближнем Востоке в частности вызывает серьезную проблему. Правительства, столкнувшиеся с возможностью реальных бунтов (например, в ливанском Триполи), дали указания спецслужбам и правоохранительным органам принять меры по предотвращению беспорядков, вызванных экономическими последствиями пандемии. Что поднимает вопрос о том, как вирус влияет на борьбу с терроризмом. Египетский эксперт Ахмед Камель Аль-Бехейри отмечает, что пандемия неизбежно привела к определенному ухудшению безопасности и затруднениям деятельности разведывательных служб, ориентированных на борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Что может дать возможность джихадистам реорганизоваться, особенно в Сирии и Ираке, а также в странах Африки к югу от Сахары, где болезнь распространяется незаметно и зачастую далека от фокуса средств массовой информации. Чтобы понять, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовало коронавирус в интересах своей пропаганды, достаточно напомнить сообщения террористов в январе сего года. Они тогда по сути «радовались», называя вирус «проявлением Божьего гнева против язычников». Под последними очевидно понимались «не-мусульмане». Пропагандисты ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывали «неверных» покаяться и принять ислам, чтобы защитить себя от заражения. Впрочем, после джихадисты признали, что коронавирус становится проблемой и для них. Они стали призывать своих последователей соблюдать основные гигиенические процедуры. При этом остается возможность, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет использовать все возможности, чтобы убедить своих последователей «совершать нападения в европейских странах», пока службы безопасности Запада обращают гораздо меньше внимания на джихадистов из-за озабоченности пандемией. Под прицелом — Париж, Лондон и Брюссель.

Вспышка коронавируса вновь разожгла споры между Грузией и Абхазией, информирует AsiaNews (Рим, Италия). Недавно грузинский телеканал «Рустави-2» сообщил об истории абхазки с тяжелыми симптомами, госпитализированной в Зугдиди. Чтобы определить, заражена ли она вирусом, результаты ее анализов отправили в исследовательский центр Лугара в Тбилиси. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что «мы сделаем все, чтобы защитить здоровье наших граждан по обе стороны линии оккупации». Зугдидская инфекционная больница была построена в 2014 году для оказания помощи грузинским гражданам, проживающим в Абхазии, чтобы тем самым способствовать ослаблению напряженности в регионе. На сей раз возник обратный эффект. Абхазия выразила удивление и сожаление, сообщив, что «за последние три дня ни один наш гражданин не пересек границу с Грузией». Грузинские власти в ответ заявили, что не только эта абхазка выздоравливает в грузинской больнице, но и «многие абхазы регулярно ездят в Грузию на лечение, которое им предлагается абсолютно бесплатно». При этом, по словам руководителя пресс-службы премьера Грузии Ираклия Чиковани, опасность коронавируса вынудила грузинские власти «усилить пограничный контроль в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Абхазском регионе». Между тем, Абхазия продолжает отрицать, что вирус присутствует на ее территории. Но и в Грузии ситуация тоже довольно сложная.

Иран является одной из стран, наиболее затронутых эпидемий, пишет La Croix (Париж, Франция). Однако Тегеран решил пойти на послабление ранее принятых запретительных мер. Президент Ирана Хасан Рухани объявил о возобновлении деятельности предприятий с «низким уровнем риска», заявив, что хочет «поддерживать экономическую активность в максимально возможной степени». Почему не приняты более строгие меры? Иран переживает серьезную социальную напряженность, экономика нестабильна, инфляция достигла уровня в почти 40%. Кризис усугубляется напряженностью в отношениях с США и падением цен на нефть. Вашингтон также выступает против запроса Тегерана к МВФ за кредитом в пять миллиардов долларов. Правительство опасается ухудшения в случае дальнейшего падения экономики. Сдерживание работает в богатых странах, где люди могут работать из дома. Ирану это не по силам. В социальных сетях иранцы делятся сообщением: «Если мы останемся дома, умрем от голода, если мы выйдем, умрем от коронавируса».

Ватикан поблагодарил китайские организации за пожертвование медицинских средств, чтобы помочь ему бороться с коронавирусом, рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Зал печати Святого престола сообщил, что аптека Ватикана получила пожертвования от ряда институций, включая китайское общество Красного Креста и благотворительный фонд Jinde (провинции Хэбэй). Ватикан приветствовал поставки, назвав их «выражением солидарности китайского народа и католических общин с теми, кто принимает участие в оказании помощи пострадавшим от коронавируса и в предотвращении эпидемии». Святой престол высоко оценивает этот щедрый жест и выражает свою благодарность епископам, католическим верующим, учреждениям и всем китайским гражданам за эту гуманитарную инициативу, «заверяя их в уважении и молитвах Святейшего отца».

Космической эре человечества исполняется 59 лет — 12 апреля 1961 года состоялся полет советского космонавта Юрия Гагарина, констатирует L'Osservatore Romano (Ватикан). Интерес человека к космосу, к тому, что находится за пределами Земли, существовал всегда. Но пришлось ждать до 4 октября 1957 года. Именно с запуска аппарата «Спутник» официально начинается история космических полетов. «Спутник-1» стал первым объектом, запущенным на орбиту людьми. В том же году собака Лайки, первое живое существо, пересекло порог земной атмосферы. Но отмечаем мы 12 апреля 1961 года, когда советский космонавт Юрий Гагарин на борту космического корабля «Восток-1» выходит на орбиту Земли. Гагарин остается в истории первым человеком, который совершал обороты вокруг Земли. Его миссия знаменует собой во всех отношениях дебют космической эры человечества. Вот почему ООН выбрала 12 апреля для отмечания Международного дня космоса, подтверждая «важнейшую роль космической науки и техники в достижении целей устойчивого развития и улучшении благосостояния государств и народов». Резолюция, которой был установлен этот день, напоминает о великих результатах, полученных после первого полета человека в космос в 1961 году, в том числе о подвиге Валентины Терешковой, первой женщины на орбите Земли (16 июня 1963 года), Нила Армстронга, первого человека, который вступил на поверхность Луны (20 июля 1969 года), первой международной пилотируемой миссии «Аполлон — Союз» (июль 1975 года).

Суд Австралии вынес оправдательный приговор кардиналу Джорджу Пеллу, обвинявшемуся в растлении малолетних, сообщает Vatican News (Ватикан). Монсеньор отбывал шестилетний срок, к которому в августе прошлого года его приговорил Апелляционный суд, подтвердив таким образом решение мельбурнского суда, восходящее к декабрю 2018 года. 78-летний кардинал, всегда отстаивавший свою невиновность, теперь на свободе: он покинул тюрьму Barwan и сейчас находится в одной из монашеских общин Мельбурна. Семеро судей высшей судебной инстанции единодушно вынесли приговор на основании разумных доводов в пользу того, что преступление не было совершено и есть значительный риск осуждения невиновного. После снятия обвинений кардинал подчеркнул, что он постоянно отстаивал собственную невиновность и что теперь восстановлена справедливость. Обращаясь к бывшему министранту мельбурнского кафедрального собора, обвинившему его в преступлении, иерарх заявил, что не держит на него никакого зла, и выразил надежду, что этот оправдательный приговор «не приведет к новым скорбям». Продолжительное исцеление, сказал Пелл, может быть основано только на истине, которая является единственным фундаментом правосудия. Кардинал поблагодарил всех, кто о нем молился, кто ему помогал и поддерживал его в этот трудный период. На протяжении всего процесса Святой престол принимал к сведению решения австралийских судебных инстанций, ожидая дальнейшего развития событий и напоминая, что кардинал Пелл неоднократно заявлял о своей невиновности и о праве защищаться вплоть до последней судебной инстанции. Святой престол неизменно подтверждает свою заботу о жертвах сексуальных преступлений и обязательство преследовать по закону, посредством компетентных церковных властей, тех представителей духовенства, которые виновны в подобных злодеяниях.

* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».