Стокгольм, , 11:31 — REGNUM За прошедший год несколько шведских муниципалитетов прекратили действие заключенных соглашений о сотрудничестве с китайскими городами, сославшись на события в Китае с точки зрения нарушения прав человека. Некоторые шведские регионы продолжают поддерживать связи с китайскими коллегами, но их становится все меньше. Об этом 13 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что ранее власти шведских муниципалитетов заявили о своем выходе из соглашений о сотрудничестве с некоторыми городами-побратимами и провинциями Китайской Народной Республики. В то же время 24 муниципалитета Швеции не стали разрывать действие договоров с представителями КНР и продолжают сотрудничество. Журналисты Sveriges Radio пообщались с властями одного из таких муниципалитетов.

«Мы не близки к диктатуре. Мы в каком-то смысле близки к отдельному муниципалитету в Китае. В то же время мы не близки к модели китайского государства. Швеция и шведские муниципалитеты поддерживают отношения в разных частях мира, где мы можем обсудить демократическую составляющую», — заявил Стиг Бертилссон, председатель муниципального совета Бенгтсфорс.

Муниципалитет Бенгтсфорс заключил соглашение о побратимстве с китайским Учжоу в 2016 году. Основное внимание уделяется туризму, торговле и социальным вопросам. Стиг Бертильссон не считает, что напряженная дипломатическая ситуация между Швецией и Китаем после ареста издателя Ги Минхая в Китае должная стать причиной прекращения сотрудничества. Тогда власти Швеции обвинили Китай в нарушении прав человека.

«Я посвящаю свою работу не китайскому государству, а муниципалитетам и, прежде всего, интересам Бенгтсфорса и нашим компаниям… И тогда оказывается, что определенное сотрудничество с Китаем действительно имеет свою ценность», — добавил Бертилссон.