Подгорица, , 11:05 — REGNUM Во время задержания митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия 12 апреля черногорская полиция грубо нарушила правила эпидемиологической защиты. Об этом заявила депутат партии «Демократическая Черногория» Валентина Минич.

«Видеозапись с места события ясно показывает, как сотрудник Управления полиции без защитных перчаток составляет протокол, а потом этот же лист бумаги и ручку протягивает митрополиту, нарушая социальную дистанцию», — процитировал слова Минич портал Vijesti.me.

Минич отметила, что митрополит Амфилохий из-за возраста находится в высокой группе риска от заражения коронавирусом, и поэтому сотрудники полиции должны были поступать с ним более внимательно.

Напомним, что глава митрополии Черногорско-Приморскойй Сербской православной церкви Амфилохий был задержан 12 апреля после богослужения в монастыре Златица. В тот же день митрополит был выпущен из полицейского центра безопасности.

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