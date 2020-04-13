Джакарта, , 11:00 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что после того, как Малайзия в середине апреля ввела карантин, поток граждан Индонезии, возвращающихся на родину, увеличился, сообщает Sindonews.

По словам главы МИД Индонезии, десятки тысяч индонезийских граждан покинули Малайзию.

«Число граждан Индонезии, возвращающихся из четырех портов, начиная с 18 марта 2020 года, составило 40 429 человек», — заявила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будет способствовать объединению в борьбе с COVID-19.

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