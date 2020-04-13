Додома, , 10:57 — REGNUM В Управлении гражданской авиации Танзании (TCAA) ввели запрет на все международные пассажирские авиарейсы в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом на своей официальной странице в Твиттере написал глава пресс-службы правительства Танзании Хассан Аббас.

В соответствии с сообщением, ряд ограничений будет также наложен на грузовые рейсы.

«Пилоты и экипаж этих самолетов будут обязаны соблюдать карантин в специально отведенных для этого местах за свой счет», — сообщалось в уведомлении.

Напомним, что в настоящее время в стране подтвердили 32 случая заражения коронавирусом.

Однако меры правительства Танзании по борьбе с коронавирусом критиковались экспертами и международными СМИ, в особенности — отказ от введения ограничений на массовые мероприятия, в том числе на проведение богослужений.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Танзании Джон Магуфули заявлял, что власти не будут прибегать к закрытию границ и введению общенационального карантина в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

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