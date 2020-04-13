Москва, , 10:50 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов намерен направить запросы в профильные министерства и ведомства с предложениями о борьбе с коронавирусом среди мигрантов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

«Со стороны подразделений Минздрава и МВД нужны меры контроля, выявления и изоляции заболевших в мигрантской среде. В ближайшее время я направлю депутатские запросы в профильные министерства с просьбой проинформировать об уже принимаемых мерах, а также рассмотреть предложения, которые готовят на эту тему наши эксперты и коллеги по фракции», — заявил Миронов.

И до эпидемии мигранты не были охвачены системой ОМС, меднаблюдения, сейчас тем более не ясно, что творится в этой среде, отметил он, это проблема не только России, она есть и в Евросоюзе, и США, но сейчас на нее должны обратить особое внимание и федеральные, и региональные власти.