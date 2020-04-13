Новосибирск, , 10:33 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ, многократный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россия») присоединился к акции «Мы вместе». 11 апреля он посетил штаб добровольцев Новосибирской области.

В региональном отделении общероссийского народного фронта отметили, что он поблагодарил волонтёров за их труд и поинтересовался, какая помощь им требуется.

Только за этот день было отработано более 40 заявок жителей Новосибирска, за всё время работы штаба — около 320 обращений.

«Добровольцы, они дают каждому из нас нас, каждому из жителей нашей сложносконструированной страны, возможность быть добрее. А тем, кто нуждается в помощи «Мы вместе» не даёт поддаться отчаянию и сложить руки», — отметил Александр Карелин.

Отметим, что с начала акции на горячую линию поступило более 600 тыс. звонков.