Джакарта, , 10:30 — REGNUM Индонезия стала одной из стран, которая выступила за проведение двух саммитов, а именно специального саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и саммита АСЕАН+3, сообщает информационный портал iNews.

«Мы не можем откладывать саммит, учитывая ситуацию в мире и в нашем регионе, который борется с COVID-19. Этот специальный саммит будет способствовать объединению в борьбе с COVID-19», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

По её словам, в ходе видеоконференции стороны обсудят совместные шаги по борьбе и смягчению последствий пандемии, обеспечение бесперебойных поставок продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости в регионе, а также защиту граждан АСЕАН.

Ожидается, что на специальном саммите АСЕАН будет принята Декларация специального саммита АСЕАН по COVID-19.

Напомним, что саммиты АСЕАН и АСЕАН+3 состоятся во вторник, 14 апреля 2020 года. Саммит АСЕАН пройдет под председательством премьер-министра Вьетнама. В нём примут участие десять глав государств и правительств стран-членов АСЕАН. К саммиту АСЕАН+3 присоединятся ещё главы государств и правительств Китая, Японии и Южной Кореи.