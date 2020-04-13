Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Южной Кореи об увеличении доли Сеула в совместных военных расходах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Согласно опубликованным данным, представители двух стран подготовили проект соглашения, однако глава Белого дома отклонил его, посчитав «неприемлемым».

Известно, что южнокорейская сторона согласилась увеличить долю в расходах на размещение американского военного контингента на полуострове на 13%, c 1,03 трлн вон (~$854 млн) до 1,17 трлн вон (~$966 млн).

Напомним, что седьмые переговоры по распределению военных расходов прошли в Лос-Анджелесе с 17 по 19 марта, однако сторонам так и не удалось договориться о доли Сеула.