Киев, , 10:24 — REGNUM Вопрос размещения миротворцев в Донбассе актуален для Украины, но такой сценарий малореалистичен, заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица 13 апреля в интервью «РБК-Украина».

"Можем ли мы сказать, что такая операция может быть проведена в ближайшее время на условиях, на которых настаивал предыдущий и нынешний президенты, а также партнёры Украины? Нет, это малореалистично», — отметил он.

Кислица напомнил, что главная функция миротворцев ООН — поддержание мира в условиях, когда противоборствующие стороны достигли определённого взаимопонимания, а не «принуждение к миру».

Напомним, ранее в ООН констатировали увеличение числа жертв конфликта в Донбассе, в то время как президент Украины Владимир Зеленский заявил о снижении числа обстрелов после разведения сил на нескольких участках линии соприкосновения.

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