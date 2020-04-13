Киев, , 10:02 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин вспомнил о том, что 30 лет назад, 13 апреля 1990 года президент СССР Михаил Горбачев передал Польше документы, якобы подтверждающие ответственность СССР за расстрел польских военнопленных. Соображениями по этому поводу экс-министр поделился в Twitter.

Климкин считает, что трагедия Катыни стала продолжением пакта Молотова-Риббентропа. А сталинизм, по соображению экс-главы украинского МИД, мечтал уничтожить Польшу и поляков, а заодно и Украину с украинцами.

Напомним, миф том, что пленные поляки были расстреляны органами НКВД в 1040 говоду, впервые был озвучен фашистскими пропагандистами в 1943 году. Советское руководство утверждало о том, что массовые расстрелы под Катынью — дело рук самих нацистов.

Тем не менее, в 90-е годы эта версия виновности России вновь внедряется в общественное сознание. После признания ответственности Горбачевым в 1990-м, Государственная дума в 2010 официально определяет позицию РФ по Катынскому вопросу, вновь обвиняя в расстрелах органы НКВД.

Следует отметить, что версию о виновности Советского Союза активно продвигала как на российских так и на международных площадках неправительственная организация «Мемориал», признанное впоследствии иностранным агентом на территории РФ и неоднократно замеченное в попытках очернения советской истории.

Между тем, рядом историков версия о якобы виновности советской стороны считается сфабрикованной. Так, американский ученый Гровер Ферр опубликовал две книги, в которых собрал доказательства клеветы на СССР в катынском деле. «Ложь о советской вине в Катыни, которую в мире воспринимает как правду, будет признана величайшей ложью не только Второй мировой войны, но и в истории всего двадцатого века», — заявил Ферр, анонсируя выход своей второй работы по этому вопросу.