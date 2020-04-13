Исламабад, , 09:44 — REGNUM Соединённые Штаты приветствовали последнее освобождение заключённых афганским правительством и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 13 апреля, заявил специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад, назвав это «важным шагом в мирном процессе и сокращении насилия».

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При этом он призвал афганские стороны ускорить осуществление процесса обмена военнопленными из-за угрозы коронавирусной инфекции.

«Обе стороны должны как можно скорее активизировать усилия по достижению целей, определённых в соглашении между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — подчеркнул в Twitter Халилзад. — Потенциальная возможность вспышек COVID-19 в тюрьмах представляет собой реальную угрозу и тем более является причиной для срочных действий».

Напомним, накануне, 12 апреля, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили из плена 20 военнослужащих правительственных и передали их Международному комитету Красного креста в южной провинции Кандагар. Это произошло после встречикомандующего силами НАТО в Афганистане генералаСкотта Миллер с лидерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре 10 апреля.

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Добавим, что в соответствии с мирным соглашением между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США 12 апреля афганское правительство также освободило ещё 100 заключённых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Таким образом на сегодня освобождены уже 300 боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), согласно которому правительство Афганистана обязалось освободить из тюрем 5 тыс. сторонников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), было подписано в Катаре в конце февраля 2020 года. В свою очередь, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял на себя обязательство отпустить из плена 1 тыс. военнослужащих правительственных сил.

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