Минск, 13 апреля 2020, 09:42 — REGNUM Президенты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проведут удалённую встречу, на которой будет обсуждаться вопрос экономической стабильности в условиях пандемии. Об этом сообщило 13 апреля информационное агентство БелТА.
Встреча запланирована на 14 апреля. Её инициатором выступил председатель Высшего Евразийского экономического совета, президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны ЕАЭС ввели временные ограничения на вывоз некоторых видов товара за пределы союза. Данная мера позволит сохранить стабильность экономики в условиях пандемии.
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