Минск, , 09:42 — REGNUM Президенты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проведут удалённую встречу, на которой будет обсуждаться вопрос экономической стабильности в условиях пандемии. Об этом сообщило 13 апреля информационное агентство БелТА.

Встреча запланирована на 14 апреля. Её инициатором выступил председатель Высшего Евразийского экономического совета, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Встреча пройдёт в режиме видеоконференции», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны ЕАЭС ввели временные ограничения на вывоз некоторых видов товара за пределы союза. Данная мера позволит сохранить стабильность экономики в условиях пандемии.

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