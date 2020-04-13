Найроби, , 09:43 — REGNUM Правительство Кении ввело запрет на несанкционированное пожертвование и выдачу гуманитарной помощи после произошедшего в пятницу, 10 апреля, инцидента, в результате которого погибли два человека. Об этом передает местный телеканал Citizen TV.

В соответствии с новым распоряжением правительства Кении, любые пожертвования частных лиц должны проводиться исключительно через администрации округов, окружных комиссаров и Чрезвычайный фонд по реагированию на COVID-19.

Комментируя постановление, секретарь министерства внутренних дел Кении Фред Матианги подчеркнул, что несмотря на благородные мотивы благотворителей, несанкционированные пожертвования приводят к нарушению социального дистанцирования, рекомендованного министерством здравоохранения Кении в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. А в пятницу, 10 апреля, на несанкционированной раздаче пожертвований в Кибре произошла давка, жертвами которой стали две женщины, отметил он.

Матианги призвал всех доноров в Найроби обращаться в генеральный штаб Чрезвычайного фонда по реагированию на COVID-19. Он подчеркнул, что государственные институты должным образом обеспечат распределение пожертвований среди нуждающихся по всей стране.

Напомним, что в Кении подтвердили 191 случай заражения коронавирусом.

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