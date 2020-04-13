Сеул, , 10:22 — REGNUM Вокалист ирландской рок-группы «U2» и общественный деятель Боно направил письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину с просьбой поддержать Ирландию в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.

По его словам, музыкант попросил правительство Южной Кореи поделится информацией о мерах борьбы с коронавирусом и направить в Ирландию медицинское оборудование и тест системы, пообещав лично заплатить за них. Он также высоко оценил усилия Сеула по борьбе с коронавирусом и добавил, что весь мир старается ориентироваться на Южную Корею.

В ответном письме глава Южной Кореи отметил, что проведет консультации по данному вопросу, а также выразил надежду на то, что Ирландия сможет преодолеть кризис.

Напомним, что Боно и Мун Чжэ Ин провели личную встречу в декабре прошлого года, когда группа приезжала в Сеул с концертом в рамках тура «The Joshua Tree Tour 2019».

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