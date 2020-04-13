Сеул, , 09:24 — REGNUM Деятельность южнокорейского президента Мун Чжэ Ина одобряют 54,4% его соотечественников, что является самым высоким показателем с ноября 2018 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно данным опроса, проведенного с 6 по 10 апреля среди 2 522 человек старше 18 лет, показатель поддержки главы государства за неделю увеличился на 0,7%. Не одобряют деятельность Муна также немало южнокорейцев — 42,3%, что на 0,9% меньше, чем неделю назад.

По мнению экспертов, уровень одобрения президента Южной Кореи вырос благодаря мерам правительства по борьбе с коронавирусом, а также приближающимся выборам в Национальное собрание, которые запланированы на 15 апреля.