13 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Комментатор консервативного издания США The American Conservative Петер фан Бюрен подчеркнул в статье от 10 апреля, что после выхода губернатора штата Вермонт Берни Сандерса из гонки за кресло президента США основным противником Дональда Трампа станет не главный кандидат от Демократической партии Джо Байден, а коронавирус. Во многом это связано, по мнению консервативного публициста, с тем, что Байден в целом не ассоциируется у американского избирателя с какими-либо значимыми достижениями.

Александр Белов, , 11:25 — REGNUM Свою стратегию вывода США из нынешнего кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, предложил бывший вице-президент США, а также наиболее вероятный номинант в качестве кандидата на пост президента страны от Демократической партии Джозеф Байден в статье, опубликованной 12 апреля в The New York Times.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

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По словам бывшего вице-президента США, граждане понимают суть постигшего их страну несчастья, с риском для жизни выполняя свой долг или оставаясь дома вдали от друзей и родственников. Взамен они хотят лишь одного: чтобы им сказали, как нынешние власти планируют безопасно выводить США из карантина.

«Пока администрация Трампа не дала ответа», — подчеркнул претендент на пост главы Белого дома, по словам которого этот процесс должен начинаться с принятия незамедлительных мер по выходу из нынешнего кризиса, а заканчиваться созданием вакцины и широкомасштабной вакцинацией. — Но мы не можем оставаться дома и просто ждать, когда будет создана вакцина».

«Как уже отмечали другие, мы должны построить мост отсюда туда», — добавил Байден.

Исследование коронавируса Governor Tom Wolf

Во-первых, считает бывший вице-президент США, необходимо свести число новых случаев заболевания до минимума. Это означает, что людям придется по-прежнему соблюдать социальную дистанцию, тогда как те люди на «передовой» должны получить всё необходимое им оборудование и материальное обеспечение.

«Президент Трамп должен использовать все имеющиеся у него полномочия в соответствии с законом «Об оборонном производстве» для борьбы с этой болезнью всеми имеющимися в нашем распоряжении инструментами», — подчеркнул Байден, отметив, что его политическому противнику пора «прекратить оправдываться».

«Чтобы больше американцев могло вернуться к своей работе, президент должен лучше выполнять свою работу», — заявил бывший вице-президент.

Во-вторых, предполагает Байден, необходимо проведение широкомасштабного, легкодоступного и оперативного тестирования, с одной стороны, а с другой, формулирование стратегии отслеживания тех, с кем контактировал заболевший. И как показал недавний отчет «трамповского» министерства здравоохранения и социального обеспечения, страна «далека от достижения этой цели».

«Мы должны проводить в несколько раз больше диагностических тестов, чем мы проводим сейчас. И мы должны быть готовы увеличить масштабы проведения второй формы тестирования: оперативных серологических тестов, направленных на определение того, кто уже инфицирован коронавирусом и у кого выработались антитела», — указывает Байден.

«Это же не квантовая физика; речь идет об инвестициях и исполнении. Нынешний кризис продолжается уже несколько месяцев, и все же администрация по-прежнему не признала, что принимаемые ею меры по борьбе с пандемией страдают «первородным грехом» — недостаточным тестированием», — продолжает политический противник Трампа.

Коронавирус Health.mil

В-третьих, Байден сообщает, что больницы и здравоохранение страны должны быть готовы к возможному возвращению эпидемии после возобновления экономической активности.

«Чиновники от здравоохранения должны будут вести эффективный надзор за состоянием распространения инфекции. Больницы должны быть оснащены персоналом и оборудованием, необходимыми для борьбы со вспышками в отдельных регионах. Нам также нужна более эффективная федеральная система оказания помощи в этих местах», — указал Байден.

Байден призвал не заблуждаться: эффективный план по борьбе с COVID-19 окажется также решением проблемы возвращения американской экономики к нормальному ходу вещей. Поэтому, уверен бывший вице-президент, пора перестать отделять экономические меры от мер эпидемиологических.

Когда же предложенные Байденом меры будут приняты, можно будет открывать предприятия, а люди смогут вернуться к нормальному ходу жизни. Этот процесс займет время, именно поэтому уже сейчас, подчеркивает кандидат в президенты США, необходимо определить те условия, в которых экономика страны будет возвращена к норме, а также оказать финансовую поддержку семьям и малым предпринимателям. И ключевую роль в этом процесс должно играть федеральное правительство.

«Если бы я был президентом, я бы собрал ведущих экспертов из частного сектора, отрасль за отраслью, вместе с которыми были бы выработаны новые идеи о том, как действовать более безопасно. Возможно, кампаниям и фабрикам понадобится разместить рабочих более удаленно друг от друга и искать другие решения для снижения риска распространения вируса на работе. Ресторанам, возможно, придется по-другому организовывать пространство так, чтобы посетители находились дальше друг от друга», — продолжил кандидат на пост американского лидера.

Закрытый ресторан в США

Трамп должен поспособствовать принятию таких мер и сделать так, чтобы ими могли воспользоваться не только крупные компании, но и мелкие предприятия.

Кроме того, подчеркнул Байден, он бы сделал все, чтобы работники получили все необходимые средства защиты.

«Мы знаем, что мы должны сделать. У нас есть инструменты, компетенции и с трудом добытый опыт. Американский народ уже заплатил слишком высокую цену, — заключил Байден. — На этот раз Белый дом должен сделать это правильно».