Москва, 13 апреля 2020, 09:04 — REGNUM Создание в Иране второго энергоблока АЭС «Бушер» продолжается в рамках договорённостей Москвы и Тегерана. Об этом заявил иранский посол в России Казем Джалали в опубликованном 13 апреля интервью «Известиям».
Он отметил, что пока действует мораторий на американские санкции в отношении мирной ядерной деятельности Ирана. Однако в случае введения санкций строительство АЭС «Бушер» будет полностью зависеть от корпорации «Росатом».
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в Иране начали возводить второй энергоблок АЭС «Бушер». Согласно проекту «Росатома», второй и третий энергоблоки АЭС должны выдавать суммарную мощность 2 100 МВт.
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