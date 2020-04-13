Париж, , 08:53 — REGNUM Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом призвал мэров и префектов содействовать открытию продовольственных рынков в стране, сообщает Le Figaro.

«Я за то, чтобы открыть все рынки под открытым небом. Я призываю мэров Франции и префектов поощрять открытие этих рынков при условии соблюдения дополнительных санитарных мер», — заявил министр, напомнив, что правительство было вынуждено закрыть рынки во Франции, потому что эти меры не применялись на фоне борьбы с пандемией.

Издание отмечает, что с момента закрытия всех рынков с 24 марта 2020 года треть рынков в стране открылись по усмотрению префектур.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции производители фуа-гра, предупредили о резком падении продаж из-за мер изоляции, связанных с эпидемией коронавируса.

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