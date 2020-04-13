Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден представил свои предложения по отмене введенных из-за коронавируса санитарных ограничений в стране, сообщает New York Times.

По мнению Байдена, данные ограничения необходимо отменить после «значительного снижения» темпов роста числа инфицированных в стране.

Для этого надо активно оказывать федеральную поддержку властям штатов, считает политик. При этом медицинские учреждения необходимо подготовить к тому, что после снятия ограничений число инфицированных резко возрастет.

По словам Байдена, администрация действующего главы государства показала «неспособность планировать, подготовиться и провести беспристрастную оценку угрозы».

Как сообщало ИА REGNUM, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории США составляет 550 016. В стране умерло 21 733 пациентов с диагнозом COVID-19. Еще 32 728 человек излечились от данного заболевания. Всего на новую коронавирусную инфекцию в США было проведено 2,8 миллиона тестов.

Отметим, что США находятся на первом месте в мире по масштабам пандемии коронавируса. Кроме них, в первую пятёрку «коронавирусных» стран входят Италия, Испания, Франция и Британия.

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