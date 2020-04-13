Белград, , 08:31 — REGNUM Специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак приложит максимум усилий для того, чтобы переговоры между двумя сторонами продвинулись. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем 12 апреля.

Лайчак отметил, что он планирует встретиться с Вучичем, как только пройдет кризис, вызванный распространением эпидемии коронавируса.

Европейский дипломат также похвалил усилия, которые сербское руководство предпринимает в борьбе с инфекцией и подчеркнул, что Евросоюз готов оказать Сербии не только денежную помощь для закупки средств, необходимых в борьбе против эпидемии, но и долгосрочную поддержку во время восстановления сербской экономики после пандемии.

Вучич со своей стороны поздравил Лайчака с назначением на должность спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины и добавил, что Лайчак как хороший знаток обстановки на Балканах «будет выполнять свою функцию ответственно и беспристрастно», передает телеканал РТС.

Вучич выразил озабоченность ростом количества заразившихся коронавирусом в Косово и Метохии. По его словам, Сербия намерена помочь сербам в крае справиться с эпидемией, и она также готова сотрудничать с албанцами и представителями сепаратистского руководства в Приштине в борьбе с COVID-19.

Напомним, что Евросоюз назначил Мирослава Лайчака на должность спецпредставителя на переговорах Белграда и Приштины в начале апреля. В официальном сообщении Брюсселя по поводу его назначения было отмечено, что задача нового спецпредставителя — добиться «всеобъемлющей нормализации отношений» между Сербией и Косово, помочь партнерам в регионе преодолеть наследие прошлого и поднять добрососедские отношения на более высокий уровень.

С вступлением на должность спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Лайчака ранее поздравил исполняющий обязанности премьера Косово Альбин Курти. Он при этом подчеркнул, что Приштина не готова обсуждать с Белградом вопрос изменения границ.

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