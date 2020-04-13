Кемерово, , 08:26 — REGNUM Очевидно, что борьба с коронавирусом станет переломным моментом в развитии здравоохранения и в стране, и в Кемеровской области. Об этом в своей колонке «Медицина Кузбасса: путь к выздоровлению» на сайте областной газеты «Кузбасс» заявил губернатор Сергей Цивилёв.

«Эта ситуация показала, насколько значима для нас медицина, насколько мы нуждаемся в квалифицированных специалистах. И насколько система здравоохранения и её сотрудники нуждаются в последовательной поддержке, в том числе со стороны региональной власти», — отметил глава региона.

Ранее и сообщало, что на 11:00 (время местное) сегодня, 13 апреля, в Кузбассе официально зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом. Таким образом, в инфекционных больницах Кузбасса сейчас находятся десять пациентов с коронавирусом. Всего в регионе официально зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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