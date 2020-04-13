Чато, , 08:30 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули заявил, что правительство не прибегнет к закрытию границ страны, а также к введению общенационального карантина в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление Магуфули, сделанном на церковной службе в округе Чато.

По словам президента, подобные меры принесут значительный урон как внутри Танзании, так и за ее пределами, в частности восьми странам региона, которые зависят от поступления товаров через порт Дар-эс-Салама.

Магуфули призвал всех танзанийцев продолжать молиться Богу об избавлении мира от пандемии коронавируса.

Он отметил, что из-за вызванных мировым экономическим кризисом проблем существует вероятность нехватки продовольствия, в связи с чем призвал жителей страны самостоятельно выращивать и производить достаточное количество продуктов внутри страны.

Магуфули подчеркнул, что каждый житель Танзании должен продолжать работать, принимая при этом во внимание рекомендованные меры предосторожности.

В соответствии с заявлением министра здравоохранения Танзании Умми Мвалиму для прессы, в стране подтвердили 32 случая заражения коронавирусом, три из которых — с летальным исходом.