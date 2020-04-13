Лондон, , 08:25 — REGNUM Находясь в госпитале на лечении от заболевания COVID-19, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решал японские кроссворды. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на заявление политика.

Разнообразить больничный досуг Джонсону, помимо судоку, помогли фильмы — он пересмотрел трилогию «Властелин колец» и комедии Брюса Робинсона.

Отметим, Джонсон пока не комментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране или планы по возвращению к работе.

Как передавало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал первым мировым лидером, который заразился коронавирусом.