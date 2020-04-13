Москва, , 07:42 — REGNUM Запад на фоне пандемии коронавируса мыслит только о том, как бы обокрасть Китай и весь мир, включая Россию, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Я во всем происходящем вижу одну идею — как бы украсть 20 триллионов, как бы обокрасть первое — Китай, и второе… Я говорю честно, люди очень влиятельные с Запада мне говорили: «Ты должен помнить, что пчелы собирают мед не для того, чтобы его есть». Поэтому русские будут «собирать мёд» — несколько триллионов, но не для того, чтобы его кушать», — заявил Кургинян.

В связи с этим, главным смыслом происходящего в мире является назревающая идея нового мирового грабежа. Он отметил также, что нужно понимать, Запад не мыслит мира, в котором он отдает власть или делится ею, поскольку в его понимании делиться равноценно отдавать.

«Они будут мысли те сценарии мира, в которых они остаются властью», — подвел итог Кургинян.