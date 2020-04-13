Москва, 13 апреля 2020, 07:42 — REGNUM Запад на фоне пандемии коронавируса мыслит только о том, как бы обокрасть Китай и весь мир, включая Россию, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
В связи с этим, главным смыслом происходящего в мире является назревающая идея нового мирового грабежа. Он отметил также, что нужно понимать, Запад не мыслит мира, в котором он отдает власть или делится ею, поскольку в его понимании делиться равноценно отдавать.