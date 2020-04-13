Москва, 13 апреля 2020, 07:14 — REGNUM Взрывной рост числа заражённых коронавирусом в США власти страны будут объяснять внешним врагом, заявил политолог Дмитрий Евстафьев в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам Евстафьева, в мире начинается очень большая борьба, собственно говоря, а чей вирус-то был. Эта борьба чем дальше, тем более остро будет идти, и чем дальше, тем более остро будет завязана на конкретные политические и экономические решения.
Он также отметил, что сейчас в мире наблюдается переход от мягкой силы к жесткой, что не может не породить переход от мягкой идеологии к жесткой. Стоит также добавить, что согласно идеологии «открытого общества», предложенной Карлом Поппером, так называемое как демократическое открыто общество не может существовать без внешнего врага, поскольку это единственное, что связывает общество.