Пермь, , 07:11 — REGNUM Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин предложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос о введении доплат к зарплате сотрудникам полиции, несущим службу в условиях эпидемии коронавируса и самоизоляции граждан, сообщает региональный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Полицейские находятся сегодня на передовой борьбы с распространением инфекции, поэтому подвергаются особому риску — прежде всего, риску заражения», — сказал Дмитрий Махонин. Он считает, что этот риск должен соответствующим образом оцениваться.

На региональном уровне полицейских будут тестировать на коронавирус в первоочередном порядке. Такое распоряжение дал врио губернатора.