Москва, , 06:50 — REGNUM В мире идет раскрутка спирали страха вокруг коронавируса, когда по каким-то причинам вирусологи говорят взаимоисключающие вещи, нагнетая панику, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Мы живем в эпоху постправды. Это объективно… Вирусологи любого статуса, они могут сказать одно и то же? Никогда! Они говорят диаметрально противоположные вещи. А они понимают, как это на обществе сказывается? А мы понимаем, что мы живем в эпоху рекламы мировой, когда любой страх — это бизнес. Этого никогда не было», — заявил Кургинян.

По его словам, все обвиняли Советский Союз в том, что он замалчивал ситуацию в Чернобыле или с черной оспой, а сами берут и до безобразия раскручивают спираль страха, впадая в другую крайность.

«А что такое спираль страха? Люди хотят смотреть то, что страшно, мы делаем еще страшнее. Мы получаем ответ, а потом все, кто раскручивает, сами начинают в это верить», — подвел итог Кургинян.

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