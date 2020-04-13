Москва, 13 апреля 2020, 06:50 — REGNUM В мире идет раскрутка спирали страха вокруг коронавируса, когда по каким-то причинам вирусологи говорят взаимоисключающие вещи, нагнетая панику, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, все обвиняли Советский Союз в том, что он замалчивал ситуацию в Чернобыле или с черной оспой, а сами берут и до безобразия раскручивают спираль страха, впадая в другую крайность.
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