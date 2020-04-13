Вашингтон, , 06:42 — REGNUM В ходе телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп приветствовал снижение Россией объемов добываемой нефти в соответствии со сделкой ОПЕК+. Об этом информирует пресс-служба офиса президента США.

«Президент Трамп приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков», — сообщили в пресс-службе.

В офисе президента также отметили, что Трамп выразил признательность монарху Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду.

Как передавало 12 апреля ИА REGNUM, Путин провёл отдельные телефонные переговоры с Трампом, в связи с ситуацией, сложившейся на сырьевых рынках.

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