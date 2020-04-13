Вашингтон, 13 апреля 2020, 06:42 — REGNUM В ходе телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп приветствовал снижение Россией объемов добываемой нефти в соответствии со сделкой ОПЕК+. Об этом информирует пресс-служба офиса президента США.
В офисе президента также отметили, что Трамп выразил признательность монарху Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду.
Как передавало 12 апреля ИА REGNUM, Путин провёл отдельные телефонные переговоры с Трампом, в связи с ситуацией, сложившейся на сырьевых рынках.
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