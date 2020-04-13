Москва, , 06:40 — REGNUM Информационная кампания вокруг борьбы с угрозой коронавируса в современном медиапространстве напоминает сущностно борьбу со «сталищиной» во время Перестройки, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Хочу спросить, не чувствуете общее с кампанией борьбы со «сталинщиной»? Не чувствуете все параллели? Вот я когда увидел впервые эту борьбу со «сталинщиной» в конце 80-х годов, я думаю, елки-палки, у меня деда расстреляли, почему я сейчас должен встать в лагерь защитников Сталина? А понятно, почему, потому что люди, которые это раскручивают — мошенничают первое, и второе, они новую беду накликивают, а не со старой разбираются», — заявил Кургинян.

Он отметил, что есть люди, которые впадают в крайности: одни говорят, что коронавируса нет вообще, и это очень стыдно. Но если коронавирус есть, а он есть, то нужно разобраться с масштабом этой беды и сравнить ее с масштабами других бед, вызванных эпидемиями тех или иных заболеваний.

«В Америке в 2019 году сколько заболело гриппом? 30 миллионов? Сколько было смертей? Десятки тысяч! Кто-нибудь шевельнулся? Нет! Мы должны разобраться с тем, эти меры, они сообразны масштабу, или внутри расхождения (ножниц) между мерами и масштабом есть что-то, и там все содержание, в этом расхождении. Мы должны понять контекст, конструкцию этого всего дела», — продолжил эксперт.