Москва, 13 апреля 2020, 06:31 — REGNUM Коронавирус пробудил в современном мире явления гораздо более мощные, чем он сам из себя представляет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам Кургиняна, единственное, на чем жил современный капитализм, — это выведение производства в страны третьего мира, прежде всего Китай, а оттуда брал дешевую рабочую силу, которая хотела получать немного больше, чем у себя на родине.
И в новой складывающейся ситуации этот потребитель не знает, что такое солидарность и сострадание. В ком-то эти качества могут проснуться, а могут и не проснуться, потому что что созданный современный мир эгоизма эти качества выкорчевывал.