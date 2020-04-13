Москва, , 06:31 — REGNUM Коронавирус пробудил в современном мире явления гораздо более мощные, чем он сам из себя представляет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам Кургиняна, единственное, на чем жил современный капитализм, — это выведение производства в страны третьего мира, прежде всего Китай, а оттуда брал дешевую рабочую силу, которая хотела получать немного больше, чем у себя на родине.

«Этот принцип ставится под угрозу, а другого нет. Нет другого принципа существования мировой системы. Его вообще нет, так же, как человека. Какого создали человека в итоге? Не гражданина же создали в итоге, а потребителя. Это потребительское общество («скотское благополучие», как говорил Одиссей у Данте), оно все время наращивается, наращивается, а этот человек не выдерживает таких нагрузок», — заявил Кургинян.

И в новой складывающейся ситуации этот потребитель не знает, что такое солидарность и сострадание. В ком-то эти качества могут проснуться, а могут и не проснуться, потому что что созданный современный мир эгоизма эти качества выкорчевывал.

«Значит, тут мы будем иметь явления гораздо более мощные, чем сам этот коронавирус», — подытожил эксперт.