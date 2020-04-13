Москва, , 06:21 — REGNUM Московские муниципальные депутаты обратились с иском в Мосгорсуд в связи с принятой поправкой в столичный кодекс об административных правонарушениях, позволяющей штрафовать граждан при помощи камер видеонаблюдения и геолокации. Об этом 12 апреля сообщила одна из заявителей — председатель совета депутатов Гагаринского округа столицы Елена Русакова на своей странице в Facebook.

«Штрафы присуждаются без ведома гражданина и без возможности предъявить аргументы в свою защиту либо не дать разрешения на обработку персональных данных. Эта поправка противоречит КоАП РФ и ряду законов», — объяснила Русакова.

Отмечается, что истцами выступили муниципальные депутаты Юрий Рейнхиммель (Мещанский), Николай Бобринский (Раменки), главы округов Елена Русакова (Гагаринский) и Андрей Морев (Якиманка). В настоящее время иск в базе суда пока не зарегистрирован.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что со 2 апреля 2020 года в Москве начали действовать штрафы за нарушение режима самоизоляции.

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