Белград, , 13:17 — REGNUM Специальный представитель ЕС по диалогу между Сербией и самопровозглашенным Косово Мирослав Лайчак 12 апреля провел разговор с президентом Сербии Александром Вучичем.

На своей странице в социальной сети Twitter Лайчак сообщил, что разговор был посвящен обсуждению нескольких ключевых моментов: продолжению диалога между Сербией и Косово, международной помощи Сербии в связи с коронавирусом и борьбе с распространением пандемии, а также проблеме преодоления экономического кризиса.

«С нетерпением жду начала работы со своими партнерами на благо людей на Западных Балканах», — заявил Лайчак.

Ранее Лайчак обратился с письмом к и.о. премьер-министра Косово Альбину Курти, в котором заявил, что время пандемии стоит использовать для подготовки почвы для будущего диалога между Белградом и Приштиной.

Напомним, Лайчак является также министром иностранных дел Словакии, не признающей независимость Косово.

Читайте ранее в этом сюжете: Словакия признает Косово только после заключения соглашения с Сербией