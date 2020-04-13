Москва, , 05:48 — REGNUM Мировой порядок после пандемии, объявленной в связи с распространением коронавируса, изменится, а Россия получит новые возможности для развития, заявил 12 апреля член Совета Федерации Алексей Пушков в интервью «Парламентской газете».

По словам сенатора, влияние США в мире ослабевает уже на протяжении двух десятилетий, поэтому в будущем «на первый план выйдет треугольник стран — Китай-Россия-США» и российское государство добьется в нём лучшего положения.

«Безусловно, это создаст новые возможности. Считаю, что в ближайшее десятилетие влияние и роль России существенно возрастут», — заключил Пушков.

Ранее сенатор согласился с прогнозом Пекина, что в будущем мир будет определяться волей не одного государства, а сразу трех — США, Китая и России.

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