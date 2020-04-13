Кемерово, , 05:12 — REGNUM В Кемеровской области режим изоляции продлён ещё на неделю — до 19 апреля. При этом ряду предприятий малого и среднего бизнеса, а также торговым объектам, расположенным в отдельно стоящих зданиях, разрешили приступить к работе. Торгово-развлекательные центры по-прежнему будут закрыты.

«Жителям всё ещё нужно стараться ограничить выход из дома без острой необходимости. Это особенно касается людей старшего возраста», — сказал губернатор региона Сергей Цивилёв в обращении к кемеровчанам. Он уточнил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации отменённые ограничения будут восстановлены.

По данным на 11:00 12 апреля в Кузбассе был зарегистрирован новый пациент с коронавирусом. Продолжают лечиться ещё восемь пациентов с официально подтверждённым диагнозом.