Москва, , 04:24 — REGNUM Источником всех проблем на Ближнем Востоке назвал действия США и поддерживаемых ими террористических группировок посол Ирана в России Казем Джалали в интервью «Известиям».

По его словам, ситуацию ухудшается тем, что США продолжают творить провокации в Ираке на фоне призывов генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости остановить милитаристские действия в регионе.

«Это противоречит официальному требованию иракского правительства и народа о выводе американских войск, может подтолкнуть регион к усилению нестабильности и катастрофе», — пояснил дипломат.

Ранее посол Ирана в Бельгии Голам Хосейн Дехгани заявил, что власти США хотят, чтобы Иран уступил их требованиям, и не примут ничего кроме капитуляции.

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