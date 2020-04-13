Вашингтон, , 03:31 — REGNUM Обвинившая кандидата в президенты от Демократической партии США Джозефа Байдена в сексуальных домогательствах американка Тара Рид поделилась воспоминаньями о якобы имевших место событиях 30-летней давности, сообщает 12 апреля The New York Times.

В 1993 году Рид работала помощником в офисе Байдена, занимавшего тогда должность сенатора. По словам женщины, Байден прижал ее к стене в коридоре сената и залез к ней под одежду и позволил недопустимые прикосновения. Инцидент очень травмировал Рид, и хотя она не решилась сказать о нем начальству, «на протяжении многих лет она рассказывала» о произошедшем двум своим подругам и брату.

Год назад Рид уже выдвигала обвинения против бывшего вице-президента США. Тогда она заявила, что Байден публично погладил ее шею и накрутил ее волосы на палец так, что ей стало не по себе.

В офисе Байдена назвали версию Рид не соответствующей действительности.

Читайте ранее в этом сюжете: Байдена обвинили в сексуальных домогательствах