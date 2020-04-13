Фучжоу, Китай, , 02:59 — REGNUM Вице-губернатор провинции Фуцзянь на востоке Китая находится под следствием в связи с подозрением во взяточничестве, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Выяснилось, что Чжан Чжинань подозревается в серьезном нарушении законов и дисциплины. Чжан также является членом Постоянного комитета Фуцзяньского провинциального комитета Компартии Китая.

Следствие против него ведут Центральная комиссия КПК по проверки дисциплины и Национальная надзорная комиссия. Подробности дела Чжана пока не сообщаются.