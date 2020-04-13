Пхеньян, 13 апреля 2020, 02:15 — REGNUM Депутаты Верховного народного собрания (ВНС) КНДР провели очередную сессию и одобрили ряд законов и кадровых перестановок в кабмине страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«По поручению ЦК ТПК назначили депутата Ян Сын Хо вице-премьером Кабинета Министров, министром освоения природных ресурсов — Ким Чхор Су, министром машиностроительной промышленности — Ким Чон Нама, а министром легкой промышленности — Ли Сон Хака», — говорится в сообщении.
Также на сессии ВНС подвели итоги работы Кабинета министров КНДР и исполнения государственного бюджета за 2019 год.
«На сессии единогласно приняты Закон ВНС КНДР «О принятии Закона об утилизации», «О принятии Закона КНДР о дистанционном обучении» и «О принятии Закона КНДР об обеспечении демобилизованным офицерам условий жизни», — добавляет ЦТАК.
Кроме того, на сессии отозвали ряд депутатов Госсовета КНДР и назначили вместо них новых депутатов. Были избраны и председатели отраслевых комиссии ВНС.