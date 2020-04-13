Вашингтон, 13 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В непоследовательности предъявляемых главе Белого дома претензий обвинил «партию Фальшивые новости» президент США Дональд Трамп. Соответствующий комментарий он опубликовал 12 апреля в Twitter.
Президент США недоумевает, как можно одновременно критиковать его за запоздалую реакцию на угрозу нового коронавируса и за запрет поездок в Китай.
«Коррумпированные СМИ!» — делает вывод президент США.
Напомним, под исследовательского центра университета Джона Хопкинса, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в США достигло 550 тысяч человек, из них 21 773 человека скончались.