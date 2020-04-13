Вашингтон, , 01:36 — REGNUM В непоследовательности предъявляемых главе Белого дома претензий обвинил «партию Фальшивые новости» президент США Дональд Трамп. Соответствующий комментарий он опубликовал 12 апреля в Twitter.

Президент США недоумевает, как можно одновременно критиковать его за запоздалую реакцию на угрозу нового коронавируса и за запрет поездок в Китай.

«Если оппозиционная партия «Фальшивые новости» всеми силами настаивает на том, что президент Трамп «проигнорировал ранние предупреждения об угрозе», — рассуждает Трамп, — то почему медиа и демократы жестоко критиковали меня, когда я ввел запрет на поездки в Китай?»

«Коррумпированные СМИ!» — делает вывод президент США.

Напомним, под исследовательского центра университета Джона Хопкинса, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в США достигло 550 тысяч человек, из них 21 773 человека скончались.