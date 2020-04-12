Астрахань, , 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.

Перед этим подразделения зенитно-ракетного полка совершили марш из Ленинградской области в Астраханскую, на территории которой расположен полигон «Ашулук».

"Были успешно обнаружены и поражены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, в акваториях Японского и Охотского морей, а также в нескольких районах Тихого океана с 25 марта проходят масштабные учения надводных сил Тихоокеанского флота России. Они приближаются к финальной части.

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