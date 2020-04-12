* «Ан-Нусры" — запрещённая в России организация

Дамаск, , 22:31 — REGNUM В сирийской провинции Латакия с позиций террористической организации «Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстрелян населённый пункт, сообщил 12 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Террористы обстреляли населенный пункт Кульджок-Пенар в провинции Латакия.

При этом Олег Журавлев отметил, что со стороны подконтрольных Турции боевиков, остающихся в Идлибской зоне деэскалации, за минувшие сутки обстрелов не зарегистрировано.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем зафиксирован один обстрел населенного пункта Кульджок-Пенар в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Олег Журавлев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации с 6 марта введен режим прекращения огня. Соглашение об этом подписали президенты России и Турции 5 марта в Москве.

*"Ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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