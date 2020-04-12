Анкара, , 22:17 — REGNUM О своей отставке объявил турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу 12 апреля в Twitter.

По словам министра, он покидает пост, поскольку введённые им меры по противодействию пандемии не действуют.

В стране в выходные был введён комендантский час, но в интернете появились фотографии турецких улиц, из которых следует, что люди его не соблюдают.

Сойлу отметил, что ответственность за выполнение требований властей лежит на нём. Он принёс свои извинения руководству страны.

Сойлу «Я покидаю свой пост главы министерства внутренних дел».

Напомним, комендантский час в Турции начал действовать с 23:00 мск 10 апреля. Он был объявлен сроком на двое суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Турции достигло 56 956, летальных исходов 1198.

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