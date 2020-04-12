Москва, , 22:06 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор в режиме конференции с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

лидеры трех стран в ходе разговора поддержали достигнутую в рамках ОПЕК+ договорённость о поэтапном добровольном ограничении объёма добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом.

Данная договоренность вступает в силу.

Кроме того, Путин в рамках отдельного телефонного разговора поговорил с президентом США Дональдом Трампом.

В рамках этого разгвора главы двух государств продолжили обмен мнениями о ситуации на нефтяных рынках. Ещё раз было отмечено большое значение сделки в формате ОПЕК+ о снижении добычи нефти в мире.

Также Трамп и Путин рассмотрели актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности.

Кроме того, Путин поздравил Трампа и американских христиан с отмечаемым ими сегодня праздником Пасхи.