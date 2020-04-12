Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 21:32 — REGNUM Жертвами взаимного ракетного обстрела на индо-пакистанской границе стали трое человек, двое получили ранения, 12 апреля сообщает агентство Reuters.

В результате нескольких обстрелов в Кашмире погибли трое мирных жителей с индийской стороны границы, ранены двое мирных жителей с пакистанской стороны границы.

Ракетные и минометные обстрелы между военными Индии и Пакистана продолжались с вечера субботы, 11 апреля.

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