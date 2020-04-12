Лондон, 12 апреля 2020, 19:40 — REGNUM Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж стал отцом двух детей за время своего пребывания в посольстве Великобритании в Эквадоре, об этом 12 апреля сообщает Reuters.
Женщиной, подарившей журналисту детей, стала 37-летний адвокат из Южно-Африканской республики Стелла Моррис, которая помолвлена с Ассанжем с 2017 года.
Детям четы 1 и 2 года, они были зачаты во время вынужденного затворничества Ассанжа в дипломатическом ведомстве, данная информация скрывалась от СМИ. Дети являются подданными Великобритании, так как родились на ее территории.
Напомним, Джулиан Ассанж проживал в посольстве Эквадора в Великобритании на протяжении семи лет, здесь он скрывался от правоохранительных органов Великобритании.
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